【国内正規品】BOTTEGA VENETA 二つ折り革財布

ボッテガヴェネタ財布BLACK二つ折り革財布【商品説明】世界でも最高レベルの技術を持つ職人が、丹念に丁寧に時間をかけて作り込んだ価値ある革製品です。スッキリとしていてシンプルながら時代を越えて飽きさせないベーシックなデザインと使い心地の良い上質なレザーはまさにBOTTEGAならでは。銭入れ、札入れ、カード入れが揃った標準仕様。コンパクトなサイズ感は普段使いにぴったりです。持つだけで優雅な気分になれるウォレットは、贈り物にも喜ばれる逸品です。多少の使用感があります。あくまでも中古品となりますので、ご理解の上ご検討の程よろしくお願い致します。



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