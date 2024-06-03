NEW ERA カスタム シアトル・マリナーズ 7 5/8 スタバ

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商品詳細
【チーム】SEATTLEMARINERSシアトル・マリナーズ【サイドパッチ】30周年【サイズ】75/8（60.6cm）【説明】シアトル発祥のスターバックスコーヒーのカラーをイメージしたモデルとなっております。手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムシアトル・マリナーズ#ジャングルジム出品一覧チーム別_マリナーズ#ジャングルジム出品一覧サイズ別_758
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