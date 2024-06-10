カシミヤ100% ロンドンで購入‼️

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商品詳細
カラー···ブラウンカラー···グリーン素材···カシミヤロンドンで働いていた頃に販売していました。帰国の際にお友達に何枚か購入しこちらは使わずに眠っていたマフラーですこれからの時期にどうでしょうか？購入時は£150(27000円ほど)ぐらいだったと思います。#カシミヤ100%
http://narcologia.ru/goods/stepchild52252.html
http://narcologia.ru/goods/update527095.html
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