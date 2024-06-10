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ポーター　Porter マネークリップ コードバン
商品番号 A78891858872
商品名

ポーター　Porter マネークリップ コードバン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後数回使用しましたが、自分に合わなかった為保管をしておりました。付属品については、購入時の物がごさいます。カード　6枚収納可能です。コードバンを使用しており、艶感がございます。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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