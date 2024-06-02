【ブランドアイテム】SPORTSSPECIALTIES NFL DENVERBRONCOS VINTAGE CAP SNAPBACK【サイズ】フリーサイズ【状態】内側、おでこのあたる部分に薄汚れがございます。【カラー】ネイビー【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】sportsspecialties製 旧ロゴ ヴィンテージ スナップバック キャップです。ロゴデザイン、カラーリングの良い 希少 デンバーブロンコスのアイテムになります。記載の薄汚れのダメージはございすが、着用に問題のある酷いダメージではないと思います。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。ヤマト便、宅急便60サイズでの発送を予定しております。



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デンバーブロンコス DENVERBRONCOS ヴィンテージ スナップバック-



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