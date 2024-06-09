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WILDSIDE ヨウジヤマモトNEW ERA 9THIRTY ニューエラ
商品番号 I62281657383
商品名

WILDSIDE ヨウジヤマモトNEW ERA 9THIRTY ニューエラ
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WILDSIDExNEWERA9THIRTYNewYorkYankeesGABARDINECAPワンサイズ56.8-60.6cm高さ11.0cm、つば6.8cmリアはクロスストラップ。ヨウジヤマモトの特長を活かしたウールギャバジンのキャップ。珍しいです。WILDSIDEで購入しました。購入後、何回か使用しましたが状態は良いです。ワイルドサイド　ヨウジヤマモト　ニューエラ　ニューヨークヤンキースヨウジヤマモト社を象徴する布帛生地のウールギャバジンを全面に使用し、NEWERA®が誇るカーブドバイザーキャップの名作［9THIRTY™］を製作。フロントにニューヨーク・ヤンキースの球団ロゴを立体的に刺繍したMLBカスタムモデル。左サイドに配されたNEWERA®のフラッグロゴを含めた全ての要素を、WILDSIDEのコンセプトカラーであるブラックで統一し、ソリッドなルックスに仕上げています。100%ウールギャバジン
http://narcologia.ru/goods/tenet606663.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture257341.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic285012.html
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