WILDSIDE ヨウジヤマモトNEW ERA 9THIRTY ニューエラ

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WILDSIDExNEWERA9THIRTYNewYorkYankeesGABARDINECAPワンサイズ56.8-60.6cm高さ11.0cm、つば6.8cmリアはクロスストラップ。ヨウジヤマモトの特長を活かしたウールギャバジンのキャップ。珍しいです。WILDSIDEで購入しました。購入後、何回か使用しましたが状態は良いです。ワイルドサイド ヨウジヤマモト ニューエラ ニューヨークヤンキースヨウジヤマモト社を象徴する布帛生地のウールギャバジンを全面に使用し、NEWERA®が誇るカーブドバイザーキャップの名作［9THIRTY™］を製作。フロントにニューヨーク・ヤンキースの球団ロゴを立体的に刺繍したMLBカスタムモデル。左サイドに配されたNEWERA®のフラッグロゴを含めた全ての要素を、WILDSIDEのコンセプトカラーであるブラックで統一し、ソリッドなルックスに仕上げています。100%ウールギャバジン