チャレンジャー　CHALLENGER RECORDS TEE 長瀬智也　XL

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商品詳細
CHALLENGERRECORDSTEE\u003cCLG-TS023-023\u003eホワイトXLサイズ新品未使用長瀬智也さん着用モデルサイズ:着丈/身幅/肩幅/袖丈XL:71/54/49/22SAMSMCtokyoindians東京インディアンズ長瀬智也マインデニムロンハーマンm\u0026msupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツHWYテンダーロインTENDERLOINポークチョップ PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER ラッツ ratsマシスmassesKodeTalkers
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