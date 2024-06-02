舞台NARUTO ナルステ　アクスタ　うちはサスケ

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商品詳細
ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」～忍の生きる道～中身確認のため開封しております。1度人の手に渡っておりますので、細かいキズ・スレなど気にされる方は購入ご遠慮ください。また早急に発送できない可能性がございます。急ぎの方はご注意ください。なにか気になる点などございましたら、コメントお願いします。即購入も可能です。#アクスタ #アクリルスタンド#うちはサスケ #サスケ#佐藤流司#ナルステ グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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