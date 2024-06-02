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舞台NARUTO ナルステ　アクスタ　うちはサスケ
商品番号 I89739375486
商品名

舞台NARUTO ナルステ　アクスタ　うちはサスケ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」～忍の生きる道～中身確認のため開封しております。1度人の手に渡っておりますので、細かいキズ・スレなど気にされる方は購入ご遠慮ください。また早急に発送できない可能性がございます。急ぎの方はご注意ください。なにか気になる点などございましたら、コメントお願いします。即購入も可能です。#アクスタ　#アクリルスタンド#うちはサスケ　#サスケ#佐藤流司#ナルステ　グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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