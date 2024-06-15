IF CEX WAS NINE カシミア100% スヌード ストール

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商品詳細
IFCEXWASNINEカシミア100%スヌードストールブラックカラータグ付き★素材カシミア100%★カラーブラックカラー★サイズフリーサイズ(ループ状)横幅 35cm長さループ状132cm(外周まわり約265cm)◆素人による採寸ゆえ誤差等がございましたらお許しください。★定価¥31.500円●大切にしておりましたので綺麗な状態ですがあくまでも自宅保管となりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/pompous171723.html
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