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IF CEX WAS NINE カシミア100% スヌード ストール
商品番号 O51705248678
商品名

IF CEX WAS NINE カシミア100% スヌード ストール
ブランド名 イフシックスワズナイン
特別価格 税込 7,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IFCEXWASNINEカシミア100%スヌードストールブラックカラータグ付き★素材カシミア100%★カラーブラックカラー★サイズフリーサイズ(ループ状)横幅　35cm長さループ状132cm(外周まわり約265cm)◆素人による採寸ゆえ誤差等がございましたらお許しください。★定価¥31.500円●大切にしておりましたので綺麗な状態ですがあくまでも自宅保管となりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。
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