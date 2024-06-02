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【限定値下げ】ポケモンカード 黒炎の支配者 1BOX シュリンク付き
商品番号 R53026160475
商品名

【限定値下げ】ポケモンカード 黒炎の支配者 1BOX シュリンク付き
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,699 円
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商品詳細

ポケモンカード黒炎の支配者1BOXシュリンク付き■新品未開封品■未開封品のため、中身での評価はご遠慮下さい。■即購入◎■シュリンクつき■宅急便コンパクトで発送予定です。他の配送方法がご希望でしたら、専用をお作りしますのでコメントにてお伝えください。質問等、何かございましたらコメントいただければ幸いです。ボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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