ルイヴィトン　ダミエ　ベルト

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ルイヴィトン ダミエ メンズ レディースダミエのエレガントなデザインですが存在感があり、どんなコーディネートにも合う使い回しやすいベルトです。現状はお写真にてご確認ください。ご了承いただいた方のみご購入をお願いします。商品説明【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【サイズ】約全長101.5×幅4cm ベルト穴79.5〜93.5cm【カラー】ブラウン【材質】レザー【付属品】なし【商品状態】バッグルに若干の目立たない傷あります。大きなダメージはなく、まだまだご愛用頂けます。☆ご注意点☆必ず画像のご確認お願い致します。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。