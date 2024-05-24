USA製　NEW ERA ベースボールキャップ　ストリート　ラッパー　バイカラー

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ヒップホップはどのようにNEW ERAをストリートの定番にしたのか？

♨️当店を便利にご利用いただくために♨️・フォローしていただくと、最速で出品情報が手に入ります。・お値下げ通知は、【いいね！】を押してください。・レディースでもダボっと今風のオーバーシルエットで着用できるものがほとんどです。→→→#服飾専門学校生▪️商品説明▪️USA製NEWERAのニューヨークヤンキースのベスボールキャップです。安心のUSA製、しっかりとした作り、ニューヨークヤンキースの珍しいカラーリング物、可愛いデザイン性、ストリートな雰囲気感、程よい落ち感、全てにセンスを感じるアイテム。珍しいアイテムですので、気になった方はお見逃しなく！▪️サイズ表記▪️59.6cm▪️サイズ実寸▪️深さ15cm周計59.6cmあくまでも素人採寸ですのでご容赦ください。▪️状態▪️目立った傷や汚れなし。あくまでも古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。▪️配送方法補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご安心してご購入頂ければと思います。▪️メンズレディース問わずユニセックスにお使い頂けると思います。#服飾専門学校生