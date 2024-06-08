ボッテガヴェネタ　半袖Tシャツ　メンズM

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋写真で撮ると黒が白っぽくなってしまうのですが、もう少し濃い黒です。首周りのヨレも少なく、目立つ汚れやシミは見当たりません。きれいな状態です。ジャージー素材100%コットンイタリア製サイズ46着丈67cm身幅50cm肩幅51cm袖丈20cmメジャーで測りました。素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering723379.html
http://narcologia.ru/goods/assessor742803.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose66640.html
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