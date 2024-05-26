

Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜 www ...



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60´s〜-



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜 www ...



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜 - ストール



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜 www ...



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜 www ...



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜 www ...



1960s】TOOTAL トゥータル ペイズリー柄 スカーフ 《レーヨン イギリス ...



【1960s】TOOTAL トゥータル ドット柄 スカーフ 《レーヨン ...



【1960s】TOOTAL トゥータル ドット柄 スカーフ 《レーヨン イギリス製 ヴィンテージ》 | 07 Vintage ｜ セブン ヴィンテージ ｜ ヴィンテージ セレクト オンライン ストア powered by BASE



Vintage Tootal スカーフ グリーン ドット イギリス製 60's〜の通販 by ...



【1960s】TOOTAL トゥータル ペイズリー柄 スカーフ 《レーヨン イギリス製 ヴィンテージ》 | 07 Vintage ｜ セブン ヴィンテージ ｜ ヴィンテージ セレクト オンライン ストア powered by BASE



1960s】TOOTAL トゥータル ドット柄 スカーフ 《レーヨン イギリス製 ...



1960s】TOOTAL トゥータル ドット柄 スカーフ 《レーヨン イギリス製 ...



【1960s】TOOTAL トゥータル ドット柄 スカーフ 《レーヨン イギリス製 ヴィンテージ》 | 07 Vintage ｜ セブン ヴィンテージ ｜ ヴィンテージ セレクト オンライン ストア powered by BASE

【サイズ】約27cm×117cm(フリンジ含まず)多少の誤差はご了承ください【色】グリーン系【素材】レーヨン【状態】ユーズド【生産国】イングランド--------------------------------------------------ヴィンテージトゥータルの中でも人気の高いドット柄のスカーフになります。小粒なドットパターンは華やかながらも落ち着いた印象があり、年齢や性別問わず幅広いスタイルでお使いいただけるかと思います。全体的に多少の使用感があり、一部画像のような小さな傷がございます。(傷はよく観察しなければ見落としてしまうほどのものです)その他目立った汚れやダメージなどなく、状態としては比較的良い方かと思います。ヴィンテージアイテムになりますので、ご理解のうえご検討いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。