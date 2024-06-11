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TMT ティーエムティー スタッズ レザー ベルト Lサイズ
商品番号 D81023621462
商品名

TMT ティーエムティー スタッズ レザー ベルト Lサイズ
ブランド名 ティーエムティー
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TMTティーエムティーメンズスタッズベルトです。素材は本革で、スタッズが格好良いモデルです。サイズはメンズLで大きさは素人採寸で全長110㎝です。対応サイズは84㎝～98㎝(5穴＋１)です。84㎝のところで自作の穴を1つ開けています。数年使用したので使用感はありますがまだまだ使用可能です。HTC等のベルトがお好きな方いかがでしょうか。
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