コメントなし即決購入歓迎限定版2008年に作られた特別なTシャツ。綿100%で、前面に自由の女神の白黒のプリントが施されています。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋肩幅、身幅、身丈、袖丈50.55.75.21多少の誤差はご了承くださいませ。・素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ・あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方、見方で、差がありますので、気になる所があれば購入前に質問し、ご納得の上ご購入くださいませ。完璧を求められる方はご遠慮ください



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 - Tシャツ ...



税込】 ステューシー Stussy クラウン 自由の女神 Liberty Lady T ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 - Tシャツ ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 - Tシャツ ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 - Tシャツ ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 - Tシャツ ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 | www ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 - Tシャツ ...



ステューシー Stussy Lady Liberty クラウン 自由の女神 | www ...



90s'紺タグオールド【ステューシー】自由の女神Tシャツ シングル ...



JChere mercari代購：STUSSY The Statue of Liberty T



STUSSY 自由の女神 Tシャツ ピンク Lサイズ メキシコ製 ステューシー



90s'紺タグオールド【ステューシー】自由の女神Tシャツ シングル ...



専門ショップ リーバイス501w42ブラックデニム黒ジーンズジーパン ...



90s'赤青タグオールド【ステューシー】自由の女神ロゴTシャツ シングル ...