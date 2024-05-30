aoud by Gabriele Pasini wallet chain

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商品詳細
GabrielePasiniproduceaoudwalletchainmadeinItalyガブリエレ・パジーニプロデュースアオウドメタルウォレットチェーンガブリエレ・パジーニによるプロデュース。アオウドのウォレットチェーンです。リングにチャーム付きミニチェーンの付いたレアなバージョンです。ハードなイメージとイタリアの小洒落たヴィンテージ感が上手くミックスされた絶妙なデザインで、他ブランドのウォレットチェーン類とは一線を画すオシャレ度です。素材BRASS製/真鍮全長約61.4cm太さ約9mmライオンフック金具約4.7cmリング金具直径約3.3cmチャーム＋ミニチェーン約9cmSTRASBURGO南青山店にて購入。使用の少ない美品です。ストラスブルゴはラルディーニをはじめとする新鋭イタリアンブランドからERAL55、cisei、progettofede、D'Damico等他店では取り扱わない商品も多数扱いがあります。このaoudもストラスブルゴのみでの取り扱いで、現在は全て完売して入手困難となっています。よく見るとリング部分に微細なキズがあります。写真にてご確認下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/message354727.html
http://narcologia.ru/goods/choice751385.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic423237.html
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