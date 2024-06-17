エッティンガー　復刻版　小銭入れ付き　２つ折り財布

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財布形···二つ折りカラー···イエロー柄・デザイン···無地素材···本革エッティンガーが好きで過去10点以上購入しています。復刻コレクションという事で購入しました。最近余り出番がなく出品しました。珍しい昔のロゴのコレクションで、丈夫なピッグレザーを使ったモデルです。