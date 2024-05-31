GOD SELECTION XXX × WDS Tシャツ

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ゴッドセレクショントリプルエックス×ウィンダンシーのコラボTシャツです。カラー:ブラックサイズ:M状態 :数回着用ですが、 かなり状態は良いかと思います。 ※神経質な方はご遠慮下さい。Tシャツのボディは、ゴッドセレクションになりますので、品質はかなり良いです。ゴッドセレクショントリプルエックスGSXXXsequel藤原ヒロシフラグメントデザインfragmentdesignシュプリームウィンダンシーWINDANDSEAWINDANDSEA windandseaWDSNEIGHBORHOOD neighborhoodネイバーフッド