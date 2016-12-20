【座席当選/サイン】古田一紀セット【匿名配送】

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テニミュ3rd青学8代目古田一紀一部変更の可能性あるため、ご購入前にコメントお願いいたします・座席当選×3（不動峰、ルドルフ、山吹）・直筆サイン入りポストカード（山吹）・ステッカー（不動峰、ルドルフ）・バレンタインポストカード（山吹）・缶バッジ（ドリライ）・おみくじ（山吹）・ブロマイド（不動峰、ルドルフ、山吹、チムライ、ドリライ追加含む）おまけ・シール（個人、青学集合）（氷帝）・ポストカード（ルドルフ、山吹、チムライ）・フライヤー・お名前シールサイン入りポストカードは少々傷みあり#ミドリ_テニミュ青88代越前リョーマ生写真越前古田一紀古田一紀声優ディズニーツイステッドワンダーランドカリムアルアジームツイステブロマイドチア男子gemclub座席当選アナザー写真DreamLIVE2016DL2016アナザー写真山吹不動峰聖ルドルフステッカー缶バッチ個人ブロマイド個ブロお名前シール直筆サイン入り直筆メッセージフライヤーおみくじお正月バレンタイン亜久津仁亜久津川上将大テニスの王子様⭕️匿名配送・補償⚠️トラブル防止の為プロフのご一読願います⚠️簡易梱包⚠️ご要望はご購入前に