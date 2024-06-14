80s90s tシャツ カジノ 人物 アート M ホワイト

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▪️一言▪️1980年代〜1990年代頃」のtシャツです。アーティスティックなデザインの一枚で、カジノのtシャツでしょうか。人物も描かれています。サイズも大きめで◎▪️ブランド▪️tee-paradisetos▪️カラー▪️ホワイト▪️年代▪️1980年代〜1990年代▪️表記サイズ▪️M▪️実寸▪️肩幅:45cm身幅:49cm着丈:69.5cm▪️生産国▪️タイ製▪️素材▪️cotton100%▪️状態▪️特筆すべき点はございません＊古着慣れされている方は問題なく着て頂けると思います古着ヴィンテージビンテージ