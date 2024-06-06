SUMMER LB TEE / STUSSY Tシャツ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。STUSSYTシャツサイズ感がイメージと違ったため、お譲りします。身幅:54.6着丈:73.7袖丈:24.1ご参考までに。カラー···ブラックお値引き等ご対応いたします。よろしくお願いします！
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