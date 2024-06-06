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Lee リー　バナー　タペストリー
商品番号 H60609150162
商品名

Lee リー　バナー　タペストリー
ブランド名 リー
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ縦148cm横1115cmのデニムバナーです。10年前ほど新品で購入し、部屋に飾っておりましたが、荷物整理のため出品致します。破れ、塗装剥がれなどはありません。中古品のご理解ある方のみご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight519628.html
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