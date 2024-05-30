【新品・未開封】シャイニー ♡ オニュ タオル

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商品詳細
SHINeeWORLD2014I'mYourBoy公式グッズスポーツタオルオンユver.カラー：グリーン【サイズ】約110㎝×H40㎝【商品説明】2014年9月にホールツアーとして幕を開けたSHINeeWORLD2014～I'mYourBoy～。11月1日（土）広島グリーンアリーナからスタートするアリーナツアーに際して、追加アイテムとして発売されました♪人気のオニュさんのタオルです♡発送の際は防水対策をして、梱包サイズに合わせる予定です。＊陽の当たらないところで保管しております。＊未開封のため検品は出来ておりません。素人の自宅長期保管品であることを、ご了承のうえご検討よろしくお願いいたします(*ˊᵕˋ*)SHINeeOnewJonghyunKeyMinhoTaeminシャイニーオンユ ジンギジョンヒョンキー キボムミンホ ミノテミン 天使スポーツタオルツアータオル6525
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SHINee 2014 I’m Your Boy オニュ タオル
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SHINee ジョンヒョン タオル I´m your boy 未開封-
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