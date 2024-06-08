BELIEF NYC / League 6 Panel Cap 2tone

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BELIEFNYC/League6PanelCapビリーフ2トーンキャップ帽子カラー：BEIGE/NAVY素材：Brushedtwillwithselffabricletterappliqué.※実寸サイズの誤差、また画像はディスプレイなどの関係上、実際の商品と若干色や質感等が異なる場合があります。~BELIEF~NEWYORKはQUEENSにあるSKATESHOP“BELIEF”BELIEFのスケートチームはもちろん、地元のアーティストなども着用するなど、その土地ならではのローカルに根付いたセレクトショップ。そして”ONLYNY”と親交が深いだけに、独特の存在感のデザインにも注目ですが、やはりSHOPのコンセプトや姿勢、メッセージが前向きで素晴らしく、その土地に根付いているローカル臭がたまらない、まさに「LIFESTYLEORIGINALCLOTHING」