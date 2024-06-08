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BELIEF NYC / League 6 Panel Cap 2tone
商品番号 E31993540592
商品名

BELIEF NYC / League 6 Panel Cap 2tone
ブランド名 ビリーフニューヨーク
特別価格 税込 3,388 円
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商品詳細

BELIEFNYC/League6PanelCapビリーフ2トーンキャップ帽子カラー：BEIGE/NAVY素材：Brushedtwillwithselffabricletterappliqué.※実寸サイズの誤差、また画像はディスプレイなどの関係上、実際の商品と若干色や質感等が異なる場合があります。~BELIEF~NEWYORKはQUEENSにあるSKATESHOP“BELIEF”BELIEFのスケートチームはもちろん、地元のアーティストなども着用するなど、その土地ならではのローカルに根付いたセレクトショップ。そして”ONLYNY”と親交が深いだけに、独特の存在感のデザインにも注目ですが、やはりSHOPのコンセプトや姿勢、メッセージが前向きで素晴らしく、その土地に根付いているローカル臭がたまらない、まさに「LIFESTYLEORIGINALCLOTHING」
http://narcologia.ru/goods/encourage353572.html
http://narcologia.ru/goods/capitation863108.html
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