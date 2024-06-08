【未使用】新日本プロレス　IWGP 3代目　チャンピオンベルト バックル

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商品詳細
未使用のまま保管しておりました。15年以上前に購入した当時物ですが、サビつきなどなく新品同様に今も金色に輝いています。サイズ横→約8.5cm縦→約6.5cmケースには少々ダメージがありますので、状態を細かく気にしない方にお譲りしたいです。送料無料です。メルカリ便で発送予定です。#闘魂ショップ#ヘビー級
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