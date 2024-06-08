[セパージュ] ホーウィン社 シェルコードバン ベルト メンズ ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。この商品は、アメリカ・シカゴのタンナ―であるホーウィン社のシェルコードバンを使用したベルトです。使い始めからウエストに馴染むように初めからベルトが全体的に若干湾曲しています。素材として表面にはホーウィン社のシェルコードバンが、裏面にはブラックの牛革が使われています。カラーは「ブラック」です。デザインとして、3枚のコードバンを接いで1本のベルトに仕立てています。バックルはシルバーカラーで光沢が抑えられたマットな仕様です。サイズの表記は「９０」となっております。寸法は計測したところ、全長（バックルのピンの先端からベルト部の先端まで）は直線距離で約105cm、バックルのピンの先端から5つあるピン穴のうちの3つ目（真ん中）のピン穴まで直線距離で約90cm、幅は約32mmでした。未使用のため、タグが付いています。素材自体の痛みはなく、状態は良好です。配送方法には宅急便コンパクトを使用する予定です。