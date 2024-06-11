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即日発送、美品CELINEセリーヌ半袖Tシャツコットンジャージ ホワ M，未使用
商品番号 U91514735113
商品名

即日発送、美品CELINEセリーヌ半袖Tシャツコットンジャージ ホワ M，未使用
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますーヌブランドロゴTシャツコッセリーヌTシャツ即日発送、男女兼用。発送時間:24時間以内Mサイズ。実寸約肩幅40着丈59袖丈22即日発送カラー：ホワイト素材：コットン100％新品未使用品タグ付きこちらは海外購入品になります。海外ノベルティ品にご理解のある方のみご購入お願い致します。国内正規品にこだわる方、神経質な方はご購入をお控えください。コメント無しでの即購入OKでございます。値下げ交渉中でございましても、先に購入された方を優先してお取引させていただきます。
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