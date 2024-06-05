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TAKEO KIKUCHI ゴムメッシュベルト
商品番号 G48604011445
商品名

TAKEO KIKUCHI ゴムメッシュベルト
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わなかった為、出品します。未使用茶皮の編み全長　113cm幅　3.4cm目立った傷や汚れはありませんが、長期保存の為画像の状態にご不満な方は、ご購入をご遠慮願います。
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