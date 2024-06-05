ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ⭐ラウンドファスナー長財布



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ...



特注品の極上ワニ革×ヘビ革内装仕上げ⭐ラウンドファスナー長財布 ... 特注品の極上ワニ革×ヘビ革内装仕上げ⭐ラウンドファスナー長財布 ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ラウンドファスナー長 ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ラウンドファスナー長 ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ワニ革 ラウンド ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ワニ革 ラウンド ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ワニ革 ラウンド ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ワニ革 ラウンド ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ワニ革 ラウンド ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ワニ革 ラウンド ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ラウンドファスナー長 ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ラウンドファスナー長 ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコ☆ラウンドファスナー長財布 ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコ☆ラウンドファスナー長財布 ...



特注品の極上ワニ革×ヘビ革内装仕上げ⭐ラウンドファスナー長財布 ... 特注品の極上ワニ革×ヘビ革内装仕上げ⭐ラウンドファスナー長財布 ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ...



速くおよび自由な ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ... 速くおよび自由な ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ...



ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ... ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイル ☆ラウンドファスナー ...



新しく着き 特注品 ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※ラウンドファスナー長財布 ... 新しく着き 特注品 ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※ラウンドファスナー長財布 ...

新品未使用ワニ革×ヘビ革内装仕上げ※カイマンクロコダイルワニ革長財布ラウンドファスナー本物保証腹革使用*特注品の極上ワニ革×ヘビ革（稀少なホワイトツウトンカラー）です。光沢を抑えた上品で落ち着いた雰囲気が魅力となっているのマット仕上げです。 天然のカイマンクロコダイル原皮\u0026ベビ革を使用する為、一つ一つが異なる1点ものです。*カイマンクロコダイルラウンドファスナー長財布、鱗のラインがとても立体的で強く印象づけてくれています。内装にはヘビ革革を使うことで、高級感が与えてくれます。■カラー：ブラック■素材：クロコダイル革(外)カイマン種/ヘビ革ツートーンカラー(内)■サイズ：縦19.5cm×横9.5cm×マチ2.5cm■仕様ラウンドファスナー開閉式長財布お札入れ2、カード入れ8、ファスナーコイン入れ1カードホルダー両側札入れ ■付属品： 本体のみ ■当方の製品に使用されている全ての皮革は、野生生物保護のもとで飼育され「ワシントン条約“CITES/サイテス”」により適法に輸入されたものです。※サイズに関しましては素人採寸の為、多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※商品の画像と実際の色は、撮影の状況、モニター等で異なって見える場合がございます。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。※天然素材を使用し、ハンドメイドで作成した商品になりますので、革本来のキズや製作時の汚れ、ほつれ、剝がれ等がある場合がございます。プロフィールをご理解の上ご購入ください。