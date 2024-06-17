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カルティエ　ベルト
商品番号 U17978803692
商品名

カルティエ　ベルト
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。真贋済みの古物市場で仕入れた商品です。ベルトの長さは穴の位置が1番短くて約90センチです。バックルはボチボチ綺麗ですがベルトの革は若干のベタつきがあります。交換した方がいいかもしれません。あくまでも中古品ですのでご理解ある方からのご購入お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/preference132938.html
http://narcologia.ru/goods/ordering966479.html
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