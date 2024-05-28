FENDI フェンディ ロゴ総柄 シルク100% ITALY製

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ブランド:FENDIカラー:ネイビーサイズ:全長146cm剣先9.5cm状態:多少の使用感はございますが目立つダメージなく良好です。この機会にいかがでしょうか。ご不明点がございましたらコメントまで宜しくお願い致します。40s/50s/60s/70s/80s/90s/00s/VINTAGE/ヴィンテージ/古着/2310
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