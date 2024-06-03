三線　沖縄　人工皮張り ソフトケース・爪付き　三味線　送料込み



三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ... 三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ...



三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ... 三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ...



三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ... 三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ...



沖縄三線 三味線 初心者セット 人工皮張り ソフトデニムケース付き ... 沖縄三線 三味線 初心者セット 人工皮張り ソフトデニムケース付き ...



三線 沖縄 初心者セット 人工皮 ケース、爪、本などset 三味線 送料込 ... 三線 沖縄 初心者セット 人工皮 ケース、爪、本などset 三味線 送料込 ...



美品】沖縄三線 本皮 蛇皮 革 ソフトケース付き- 美品】沖縄三線 本皮 蛇皮 革 ソフトケース付き-



三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ... 三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ...



三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ... 三線 沖縄 人工皮張り ソフトケース付き 三味線 送料込み オンライン ...



沖縄 三線 人工皮 ソフトケース付き - 弦楽器 沖縄 三線 人工皮 ソフトケース付き - 弦楽器



沖縄 三線 蛇皮線 人工皮張り 和楽器 三味線 ソフトケース付属 琉球 蛇 ... 沖縄 三線 蛇皮線 人工皮張り 和楽器 三味線 ソフトケース付属 琉球 蛇 ...



Amazon.co.jp: ちゅら咲 沖縄匠三線 【本皮】本蛇二重張り ※DVD教則 ... Amazon.co.jp: ちゅら咲 沖縄匠三線 【本皮】本蛇二重張り ※DVD教則 ...



三線 三味線 沖縄 本皮強化二重張り 10点セット 本体 ソフトケース 天 ... 三線 三味線 沖縄 本皮強化二重張り 10点セット 本体 ソフトケース 天 ...



クリアランス最安 沖縄 三線 初心者向けセット 人工皮 ヘビ柄 ソフト ... クリアランス最安 沖縄 三線 初心者向けセット 人工皮 ヘビ柄 ソフト ...



沖縄 三線 初心者向けセット 人工皮 ヘビ柄 ソフトケース付き ASOVIVA- 沖縄 三線 初心者向けセット 人工皮 ヘビ柄 ソフトケース付き ASOVIVA-



三線 人工皮張り 米須三線店 ソフトケース・爪付き 沖縄 三味線 送料 ... 三線 人工皮張り 米須三線店 ソフトケース・爪付き 沖縄 三味線 送料 ...

三線 沖縄 人エ皮張り 初心者 送料込み本体、ソフトケース（リュック型）、爪（プラスチック）です。全長は79セソチくらいです。（棹の先から下の底部まで）メンテフリーの人エ皮なので扱いに気を使わず、ジャンジャン練習してください。セッティング（部当て）はきっちりできていますので、演奏時の音、ビビリ等何も問題ありません。（これ重要です。この価格帯のものではほとんどと言って良いくらい曖昧です。）絃高は弾きやすくなっています。ほとんど傷もありません。きちんとした音の楽器です。仕舞い込んでいたり、買ったまま、放置していたものとは違いますのでご安心ください。初めての方にも安心して使っていただけます。入エなので皮の状態を気にすることも不要、鱗の薄皮のめくれも気にならず、、、気が楽に楽しめます。別途追加料金ですが、初心者用の本、勘所シール、ストラップ、予備弦など必要な方はメッセージいただければと思います。この価格帯の三線ですので作者、素材、作成場所などは不明です。よろしくお願い致します。難しいことはわかりませんが何かあればできるだけお答えさせていただきます。過去の取引で三線を送った時に一度輸送中に弦が切れたことがありました。（この三線ではありません）なるべくそのようなことがないよう梱包しますが、その辺もご理解の程よろしくお願い致します。希望価格登録（いいねにある機能）による値下げはしていません。通知もこちらに届きません。ご希望がある方はコメントよりお願い致します。大幅な値引きもありません。説明文及写真の転載（コピペ）はしないで下さい。気分が良く無いので。当方の商品メルカリ以外の出品は偽出品、偽サイトです。ご注意ください。スタソドはつきません。ペツト、喫煙者はいません。