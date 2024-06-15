90's METALLICA Tシャツ METALLI'FUKIN'CA

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商品詳細
【即購入歓迎】90年代製のメタリカのヴィンテージTシャツです。人気の「METALLI'FUKIN'CA」プリント。USA製BROCKUMボディのLサイズ。1993年のコピーライト。袖はシングルステッチ、裾はダブルステッチ仕様。年代物のため、全体的に使用感、ダメージがございます。■状態・色褪せ・右袖の袖口ほつれ(写真8枚目)・左脇下破れ2箇所(写真9枚目)■サイズ肩幅:約54.5cm身幅:約56cm着丈:約69cm袖丈:約18cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。#METALLICA#メタリカ#Tシャツ#バンドTシャツ#バンドT#バンT#古着#VINTAGE#ヴィンテージ#ビンテージ
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