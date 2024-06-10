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WILD SWANS WINGS　ワイルドスワンズ　ウイングス　白鳥ロゴ
商品番号 M78909759731
商品名

WILD SWANS WINGS　ワイルドスワンズ　ウイングス　白鳥ロゴ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革カラー　チョコワイルドスワンズ　ウイングスたぶんサドルプルアップあまり使用しておりませんが、メンテは行っておりました。良い艶が出ていると思います良い状態と思いますが、個人の主観です。中古品とご理解の上、お取引頂けますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic803937.html
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