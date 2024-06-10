WILD SWANS WINGS ワイルドスワンズ ウイングス 白鳥ロゴ ...

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商品詳細
カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革カラー チョコワイルドスワンズ ウイングスたぶんサドルプルアップあまり使用しておりませんが、メンテは行っておりました。良い艶が出ていると思います良い状態と思いますが、個人の主観です。中古品とご理解の上、お取引頂けますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic803937.html
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