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ルイヴィトン　ベルト　サンチュール フォーチューン　aq8439
商品番号 H68126133270
商品名

ルイヴィトン　ベルト　サンチュール フォーチューン　aq8439
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,894 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTON　ルイヴィトン　ベルト　M9864　サンチュールフォーチューン[サイズ]表記90/36　ベルト幅：約3.5cm　全長：約106cm（バックル含む）[付属品]保存箱[色]カーキベージュ　ゴールド金具[状態][A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。ルイヴィトンから軽量のキャンバス素材を使用したカジュアルなデザインのベルト、サンチュールフォーチューン。カジュアルな印象のカーキベージュはデニムやチノパンツにおすすめです♪※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。カラー...ベージュ
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