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STUSSY S64 PIGMENT DYED TEE XXL 新品 Tシャツ
商品番号 F75272368405
商品名

STUSSY S64 PIGMENT DYED TEE XXL 新品 Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STUSSYS64PIGMENTDYEDTEEXXLBLACK新品未使用ステューシーTシャツONLYNYBAPEエイプHUFHUMANMADESUPREMEFUCKINGAWESOMEHOCKEYDIMEALLTIMERSGX1000SCIFIFANTASYSUNDAYSBESTPOLARSKATEFTCBRONZEBEAMSビームスWTAPSネイバーフッドMINNANOBUTTERGOODSSSZ-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-ユニセックス-オーバーサイズフィット-100%コットン状態:新品未使用タグ付きカラー:BLACKサイズ:XXL(素人寸ですが着丈約81cm身幅約70cm肩幅約64cm袖丈約28cm)USASTUSSY正規店にて購入しました100%本物になります。こちらのTシャツは製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。また値下げ交渉はご遠慮ください。購入後、24時間以内にお支払い出来る方のみ宜しくお願いいたします。
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