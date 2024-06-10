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沖縄　ペグカラクイ三線　二重張り
商品番号 E16301494407
商品名

沖縄　ペグカラクイ三線　二重張り
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 20,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

棹材質はチュン木だったと思います本皮強化二重張りちんだみ三線店にて8万円程で購入しました。購入後、米須三線店でペグカラクイ仕様にしてます。三線本体のみの販売です。スタンドは付属しておりません。ティーガーは写真のものではなく、もともとついていた未使用のものにつけ変えさせていただきます。傷は、写真6枚目(中央より少し下。角が若干色抜け)、7枚目(中央より少し上。角が若干の色抜け)、8枚目(ネック部分。丸い点)になりますので、ご確認ください。他、目立たない細かい傷はありますので写真でよくご確認の上ご購入願います。急ぎの場合は、ご遠慮なくお申し付けください。
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