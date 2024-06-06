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日本未発売 NIKE キャップ heritage86 アストロズ　MLB
商品番号 L74361385251
商品名

日本未発売 NIKE キャップ heritage86 アストロズ　MLB
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売NIKEキャップheritage86アストロズ　MLBアメリカの公式ショップで購入したNIKEのキャップになります。日本未発売のナイキMLBシリーズのヘリテージ86モデルになります。NIKEHERITAGE86CAPMLBSanDiegoPadres/ナイキサンディエゴパドレスヘリテージ86カラー/ネイビーサイズ/フリーフロント刺繍ロゴサイドに刺繍スウォッシュロゴストラップバックでサイズ調節可能ホログラム付き新品未使用●簡易包装。形が変わることはないと思いますがご理解頂ける方のみお願いいたします。neweraニューエラ47BRANDフォーティーセブン
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