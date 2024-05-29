  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
三つ折り財布　モストロ天然牛革
商品番号 Y73951782142
商品名

三つ折り財布　モストロ天然牛革
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

購入し１度のみ使用致しました。　自分には合わなかったので出品致します(^ー^)　初めから柔らかい手触りのいい革でまだ表面にワックスも残っています。経年変化をみたところ輝くほどの艶がでていてもっと手触りも滑らかになるそうです。　縦7.5横9幅４cm　　コンパクト財布になっています、女性の方も小さいので使いやすいです！　カードが約12枚小銭も20枚くらい入るそうです！　お札も折ることなく入れられます！　※状態は写真にてご確認ください。※美品ですが中古品になりますのでご理解頂ける方宜しくお願いいたします。※ご質問お待ちしております。※値下げ交渉お気軽にお願いいたします。※返品交換不可なので状態確認お願いいたします。#ワイルドスワンズ#ゴローズ#goros#ネイティブアメリカン#ラルフローレン#アメリカンカジュアル#アメカジ#levi's#tenderloin#テンダーロイン#ロンハーマン#RonHerman#joemccoy#realmccoy#ganzo#シェルコードバン#shellcordvan#ガンゾ#ココマイスター#wildswans#cordvan#leather#コードバン#オールデン#alden#HORWEEN#ホーウィン#レディース
http://narcologia.ru/goods/mobilehome806743.html
http://narcologia.ru/goods/flight9428.html
http://narcologia.ru/goods/septet503019.html
三つ折り財布　モストロ天然牛革
ミニ財布 レディース モストロレザー 本革 三つ折り 折り財布 サイフ ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
ミニ財布 レディース モストロレザー 本革 三つ折り 折り財布 サイフ ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
ミニ財布 レディース モストロレザー 本革 三つ折り 折り財布 サイフ ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
Amazon.co.jp: [ナフカ] キーケース レディース スマートキー対応 ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
折り財布 二つ折り財布 財布 レディース ミニ コンパクト 革 本革 ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
本革製 ミニ財布「Diana（Kelly）三つ折りコンパクト財布（ストラップ ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
ナフカ(nafka) |折り財布 二つ折り財布 財布 レディース 女性 牛革 ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
折り財布 二つ折り財布 財布 レディース ミニ コンパクト 革 本革 ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
財布 三つ折り財布 イタリアンレザー レディース お札を折ら...｜SYNCS ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
本革製 ミニ財布「Diana（Kelly）三つ折りコンパクト財布（ストラップ ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
Amazon.co.jp: [ナフカ] 財布 レディース 2つ折り コンパクト モストロ ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
モストロレザー 極薄二つ折り財布 01322 二つ折り財布 bristlegrass ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
長財布 レディース がま口財布 ロングウォレット スリム 薄い 本革 ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
ミニ財布 ミニウォレット 小さい財布 極小財布 三つ折り ス...｜SYNCS ...
三つ折り財布　モストロ天然牛革
ナチュラルモストロレザーがま口財布（財布）｜nafka（ナフカ）の ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru