三つ折り財布　モストロ天然牛革

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購入し１度のみ使用致しました。 自分には合わなかったので出品致します(^ー^) 初めから柔らかい手触りのいい革でまだ表面にワックスも残っています。経年変化をみたところ輝くほどの艶がでていてもっと手触りも滑らかになるそうです。 縦7.5横9幅４cm コンパクト財布になっています、女性の方も小さいので使いやすいです！ カードが約12枚小銭も20枚くらい入るそうです！ お札も折ることなく入れられます！ ※状態は写真にてご確認ください。※美品ですが中古品になりますのでご理解頂ける方宜しくお願いいたします。※ご質問お待ちしております。※値下げ交渉お気軽にお願いいたします。※返品交換不可なので状態確認お願いいたします。#ワイルドスワンズ#ゴローズ#goros#ネイティブアメリカン#ラルフローレン#アメリカンカジュアル#アメカジ#levi's#tenderloin#テンダーロイン#ロンハーマン#RonHerman#joemccoy#realmccoy#ganzo#シェルコードバン#shellcordvan#ガンゾ#ココマイスター#wildswans#cordvan#leather#コードバン#オールデン#alden#HORWEEN#ホーウィン#レディース