バウンティハンター　Tシャツ

バウンティハンター Tシャツです。（スターウォーズ ハン・ソロ）サイズ：M（タグにサイズが載っていませんが着た感じ）状態：約20年以上前に購入して数回着てクローゼットにしまいこんでいました。至る所に汚れがあります。画像5〜7をご確認ください。ほかにも汚れがあるかもしれませんがご了承ください。記憶違いカモしれませんが、コチラの商品バウンティハンターのファーストモデルだったと思います。どなたか詳しい方が、いましたら訂正等のコメントお願いします。着るより鑑賞用にどうですか？あくまでも、素人保管の中古品なのでご理解いただける方のご購入をお願い致します。



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