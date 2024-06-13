新品　スターバックス BEAMS ミニマルウォレット グリーン

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商品詳細
【新品未使用】完売品スターバックスBEAMSSALLIESPocketPalミニマルウォレットグリーンです。【最小限の材料で軽量化を実現した超小型財布】BEAMS＋STARBUCKSが手掛ける、新しいTOGOStyle。コンパクトで使いやすく設計されている点が特徴の「SALLIESPocketPal」に、BEAMS＋STARBUCKSのデザインを合わせました。（収納目安 紙幣：約12枚、カード：約8枚、コイン：約20枚）○サイズ(幅×奥行き×高さ)5.9x2.4x9.0cm(チャーム：3.7x1.6x6.3cm)○材質本体：PVC
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