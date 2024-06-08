PRADA プラダ マフラー 黒

プラダのマフラーです。頂き物で、数回着用しましたが、あまりマフラーを使用しないので、出品いたします。箱もあり、新品に近いですが、未使用品ではないため、ご了承いただける方にお譲りできればと思います。寒いこの季節にいかがでしょうか。#PRADA#プラダ#マフラー



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