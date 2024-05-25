WACKOMARIA×PORTER WALLET TYPE2 二つ折り

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WACKOMARIA×PORTERのTYPE-2ウォレットです。PORTERとコラボレーションアイテムで人気の商品です。以前使用していたものですが現在は使用しておりませんのでコレクション整理のため出品します。使用に伴う若干の傷はありますがメンテナンスしながら使っていたのでエイジングでツヤがあり皮の状態は良好かと思います。細かい状態は画像で確認お願い致します。○アイテムWACKOMARIA×PORTERワコマリア×ポーターWALLETウォレットTYPE2タイプ2二つ折り二折○カラーブラック黒○素材牛革ステアハイドレザー本革○サイズ・タテ：90mm・ヨコ：150mm・ハバ：15mm※素人採寸のためご了承ください。○定価￥28,600○機能札入れ×1(お札は曲げて収納するタイプです)ジップコインスペース×1カードスロット×3仕分けスペース×1○状態目立った傷や破損はなく状態は良好です。メンズで出品しておりますがユニセックスに使用出来る商品かと思います。箱などは無く現品のみとなります。簡易梱包での発送を予定しております。※あくまでもused品になります。使用に伴う小さなキズやスレ、汚れなどございますので完璧を求められる方はご遠慮願います。質問等あればコメントまでお願い致します。