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70s champion 半袖Tシャツ　M ブルー　vintage
商品番号 P66043112682
商品名

70s champion 半袖Tシャツ　M ブルー　vintage
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

championチャンピオン70年代　バータグ半袖Tシャツ　トリム　リンガー\"SLAVE\"Mサイズ　ブルー着丈約64cm身幅約51cm肩幅約47cm袖丈約16cm部分的にやや黄ばみのある箇所があります。それ以外は目立つ汚れダメージ等ありません。復刻などではなく完全に当時物のオリジナルビンテージです。ビンテージカレッジTシャツ
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