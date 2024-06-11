フェンディ　ネクタイ　FFロゴ　レジメンタル　ハイブランド　高級シルク　光沢感

ご覧いただきまして、ありがとうございます。商品を検討中のお客様にお得なお知らせがございます(*^^*)【⇣ネクタイをお探しの方へ⇣】#ネクタイさんのネクタイ【割引サービスについて】◆フォロー割フォローしてる状態でお買い求めの場合〜999円 100円引き1000円〜4999円 300円引き5000円〜9999円 400円引き10000〜 700円引き※フォローした趣旨を購入前にコメントにてお伝えください。アカウントをフォローしていただくと、値下げ通知やSALE情報をいち早く受け取っていただけます。◆まとめ割おまとめ買いで更にお値引きします。コメント欄にてご相談下さい！【商品について】◆ブランドフェンディ(FENDI)◆商品 No.1387上品なフォルムが身に着けた人を引き立てるフェンディ(FENDI)のネクタイ。光沢感のあるネイビー生地に、FFロゴ、ロゴグラム、レジメンタルのデザインになってます。しなやかで柔らかな触り心地。重厚感や高級感のあるオシャレで上品なネクタイです。◆コンディション目立った傷や汚れなし◆サイズ大剣9.8センチ小剣4.8センチ◆生産国メイドインイタリー（イタリア製）◆参考キーワードビジネスシーン入学式卒業式入社式結婚式成人式誕生日パーティミドルブランド人気インスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気◆購入場所・大手ブランド買取店・大手ストアのオークション など真贋鑑定済み◆発送方法通常ゆうゆうメルカリ便を設定しておりますが、らくらくメルカリ便に変更させていただくこともございます。即購入可能、送料無料です。



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