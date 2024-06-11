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90s PINKY \u0026 THE BRAIN ピンキーアンドブレイン Tシャツ
商品番号 G21925805733
商品名

90s PINKY \u0026 THE BRAIN ピンキーアンドブレイン Tシャツ
ブランド名 チェンジズ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sPINKY\u0026THEBRAINTシャツピンキー\u0026ブレインはアメリカのTVアニメです。ボディはchanges(チェンジズ)。同プリントでティク(THETICK)、ドゥボーイ(DoughBoy)も出品してますので合わせてご覧くださいませ。#kaelshopのTシャツ一覧になります。【商品情報】カラー：ブルーグレーMADEINUSA/USA製/アメリカ製コットン100%袖/裾シングルステッチコピーライト1996着丈　約71cm身幅　約59.5cm肩幅　約50cm袖丈　約21.5cm※多少の誤差はご容赦下さいませ。フロント、裾辺りにピンホールがございます。使用感、色褪せもございます。画像9.10をご参考ください。自宅保管中古品の為、完璧な品をお求めの場合はご遠慮下さい。簡易包装で発送いたします。宜しくお願いします。ポロ　企業　ラルフローレン　RRリーバイスシルバータブ　GAPパタゴニア　コロンビア　ロンハーマンRHCラルフローレンシュープリーム　アメカジ　USAカーハートNBCABCcnnadidasmastermindTubularNMDonlynyエンジニアードガーメンツ　エクストララージ　ステューシー　ノーティカ　ディッキーズ　ベンデビス　コカコーラ　nikevansスニーカー　ニューエラ　NBATV海外　ナイキsupremeエアジョーダン1AIRジョーダンABATHINGAPEアベイシングエイプオフホワイトOFFWHITEステューシー　vansポロスポーツ　リーボック　FILAコンバースカーハートノースフェイスリーバイススケーター90s80sVINTAGEヴィンテージ　ビンテージ　キャップ　帽子　ニューヨーク　nycニューヨークシティー　ロサンゼルス　LAplayboyマクドナルド　バスケットボール　スターバックス　ペプシ　海外物　カンゴールguesspolojeanspolosportチャンピオン　vansゲス　希少レア
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