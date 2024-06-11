90s PINKY \u0026 THE BRAIN ピンキーアンドブレイン Tシャツ

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90sPINKY\u0026THEBRAINTシャツピンキー\u0026ブレインはアメリカのTVアニメです。ボディはchanges(チェンジズ)。同プリントでティク(THETICK)、ドゥボーイ(DoughBoy)も出品してますので合わせてご覧くださいませ。#kaelshopのTシャツ一覧になります。【商品情報】カラー：ブルーグレーMADEINUSA/USA製/アメリカ製コットン100%袖/裾シングルステッチコピーライト1996着丈 約71cm身幅 約59.5cm肩幅 約50cm袖丈 約21.5cm※多少の誤差はご容赦下さいませ。フロント、裾辺りにピンホールがございます。使用感、色褪せもございます。画像9.10をご参考ください。自宅保管中古品の為、完璧な品をお求めの場合はご遠慮下さい。簡易包装で発送いたします。宜しくお願いします。ポロ 企業 ラルフローレン RRリーバイスシルバータブ GAPパタゴニア コロンビア ロンハーマンRHCラルフローレンシュープリーム アメカジ USAカーハートNBCABCcnnadidasmastermindTubularNMDonlynyエンジニアードガーメンツ エクストララージ ステューシー ノーティカ ディッキーズ ベンデビス コカコーラ nikevansスニーカー ニューエラ NBATV海外 ナイキsupremeエアジョーダン1AIRジョーダンABATHINGAPEアベイシングエイプオフホワイトOFFWHITEステューシー vansポロスポーツ リーボック FILAコンバースカーハートノースフェイスリーバイススケーター90s80sVINTAGEヴィンテージ ビンテージ キャップ 帽子 ニューヨーク nycニューヨークシティー ロサンゼルス LAplayboyマクドナルド バスケットボール スターバックス ペプシ 海外物 カンゴールguesspolojeanspolosportチャンピオン vansゲス 希少レア