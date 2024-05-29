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商品詳細
大人気のマルジェラの長財布です。主人にプレゼント致しましたが使用機会がなかった為。1日だけ使用しましたので、中古品として大変お安くご紹介致します。内側に2箇所、折ジワがある程度で目立った汚れ等ございません。内側はオールブラックデザインで、男女問わず格好よくご使用いただける素敵なデザインです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布本体価格 ¥70,000くらいだったと思います。
http://narcologia.ru/goods/Taipei643971.html
http://narcologia.ru/goods/freezer982898.html
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◼️ Maison Margiela S55UIO202 - 長財布
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