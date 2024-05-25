新品 108000円 背ワニ ホーンバック クロコダイル ベルト 110

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クロコダイル・ホーンバック | TS-HORIUCHI クロコダイル・ホーンバック | TS-HORIUCHI

クロコダイルホーンバックベルトの出品です。サイズは110。幅は約3.3㎝。穴は5つ。一番小さい所で約91㎝。そこから約2.5㎝刻み。91cm、93.5㎝、96㎝、98.5㎝、101㎝。下げ札付きの未使用品。販売価格108000円。素材はクロコダイルのホーンバック。大きなクロコダイルを使用。丘の様に盛り上がった始めから徐々に小さくなるワイルドで美しい見た目。しっかりと硬さのあるホーンバック。素敵な経年を楽しめます。ここまで贅沢なクロコダイルのベルトはそう無いと思います。お好きな方この機会に是非どうぞ。背ワニホーンバック本革クロコダイルレザーベルト1103.3cm黒ブラックアリゲーターエキゾチックレザー#ロロピアーナ#ブルネロクチネリ#ブリオーニ#エルメネジルドゼニア#アルマーニ#バリー#ロエベ#エトロ#カルティエ#フェラガモ#モンブラン#ジェイアンドエムデビッドソン#シャンボールセリエ#アンボワーズ#アンダーソンズ#フェリージ#ホワイトハウスコックス#イルミーチョ素材...本革カラー...ブラックバッグスーツジャケット