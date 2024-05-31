☆ルイヴィトン☆ エピ ポルトビエ コンパクト D2

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ご購入の前にプロフィールの観覧をお願い致します気になることがあればお気軽にコメント下さい(*^^*)ルイヴィトンエピポルトビエコンパクト折財布の出品です!!【参考価格7万1,350円】◯サイズ 素人採寸です縦 12cm横 11cm幅 1〜2cm○仕様 お札入れ 1小銭入れ 1カードポケット4オープンポケット2◯状態使用感がございます機能を損なうようなダメージは一切ございません※個人の主観です表面の状態…表面とコバにスレがございますが目立ったキズ・汚れはございません内側の状態…10枚目の写真に赤い◯で印をつけております少し剥がれがございますが、使用されるには問題ございませんその他、目立ったキズ・汚れ・ベタつきございませんフォック…問題ございません◎ルイヴィトンエピポルトビエコンパクト折財布この機会にどう♪本物ですのでご安心下さい(コピー品の売買は法律で禁じられております)付属品：本体のみです製造番号:MI0025製造国：made in France○購入元質屋・古物市場・ストア商品・鑑定済商品○配送簡易包装にてご購入後2〜3日で発送いたします発送方法は、ゆうパケットポストです発送方法の変更は必ずご購入の前にお知らせ下さいませ中古品ですので、気になる方は購入はご遠慮くださいなにとぞ宜しくお願い致します(*^^*)D2